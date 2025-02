Apple: nuovo Studio Display in arrivo quest'anno

A quanto pare, quello da poco iniziato sarà l’anno giusto per vedere far capolino sul mercato un nuovo modello di Studio Display di Apple. Secondo quanto riferito nelle scorse dall’analista Ross Young esperto di display, infatti, il colosso di Cupertino sta lavorando a una rinnovata versione del monitor in questione che dovrebbe essere lanciata proprio durante il 2025, presumibilmente tra l’autunno e l’inverno.

Apple: Studio Display con mini-LED in arrivo quest’anno

Andando maggiormente in dettaglio, Young riferisce che il display utilizzerà la tecnologia mini-LED di Epistar, mentre LG Display fornirà i pannelli.

Per chi non lo sapesse o non ne avesse memoria, il monitor è stato introdotto per la prima volta nel 2022. La versione attuale di Studio Display utilizza un pannello LED 5K, pertanto una versione mini-LED sarebbe un aggiornamento significativo, in grado di restituire prestazioni superiori, sia in termini di resa che di efficienza.

Apple utilizza già la tecnologia mini-LED per i MacBook Pro. Rispetto ai LED, i display mini-LED offrono luminosità, contrasto e precisione del colore superiori. Il display dei MacBook Pro, ad esempio, utilizza più di 10.000 mini-LED per neri più profondi, più dettagli nelle ombre e luci migliorate.

Da tenere presente che nel 2023, Young ha affermato che Apple aveva lavorato a un modello di Studio Display Pro con tecnologia ProMotion, ma l’azienda avrebbe poi annullato il progetto. L’analista all’epoca disse che la “mela morsicata” non stava lavorando su un altro display da 27 pollici, ma di contro Ming-Chi Kuo aveva riferito che l’azienda prevedeva di lanciare una sorta di display nel 2025.