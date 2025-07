Apple Pencil: brevettato un modello per scrivere ovunque

Il quel di Cupertino desiderano rendere Apple Pencil uno strumento universale, fruibile quindi non solo con iPad, ma anche con altri dispositivi dell’ecosistema Apple e non solo. A svelarlo è stato un recente brevetto approvato dall’USPTO (United States Patent and Trademark Office) e intitolato “Input device with optical sensors”, ovvero “Dispositivo di input con sensori ottici”.

Apple Pencil compatibile con altri dispositivi dell’ecosistema e non solo

Andando maggiormente in dettaglio, il documento descrive una tecnologia che consente di utilizzare Apple Pencil su qualsiasi dispositivo Apple su qualsiasi superficie, dunque anche fogli, tavoli, muri ecc. Le applicazioni possono essere molteplici e chiaramente viene da pensare anche a un utilizzo in accoppia con Vision Pro.

L’idea è quella di spostare tutti i sensori all’interno dell’Apple Pencil stessa, invece che affidarsi all’interazione con quelli presenti in un iPad, con la punta del pennino realizzata almeno in parte con un materiale trasparente o semi-trasparente, al fine di rendere possibile l’emissione della luce, consentendo poi ai sensori di rilevare ed analizzare le variazioni di luminosità per tracciare movimenti.

Per fare un esempio concreto, in questo modo sarebbe possibile disegnare su un taccuino mentre il tutto appare in tempo reale sullo schermo del Mac.

Nel brevetto viene menzionata anche una variante menziona con una punta a sfera rotante, ideale per favorire lo scorrimento sulle superfici più disparate e la realizzazione di input complessi.

Ovviamente occorre tenere presente che trattandosi di un brevetto non è da dare automaticamente per certo il fatto che un prodotto del genere verrà effettivamente immesso sul mercato, ma sicuramente l’esistenza di una proprietà intellettuale del genere indica chiaramente che la “mela morsicata” ha quantomeno valutato l’ipotesi.