Apple potrebbe ancora lanciare un MacBook da 12"

La scorsa estate avevano iniziato a circolare le prime indiscrezioni in merito alle presunte intenzioni di Apple di rendere disponibile un nuovo MacBook da 12 pollici, un form factor dimesso ormai da tempo, ma successivamente sono state smentite e non se ne è più discusso. Nel corso delle ultime ore, però, si è tornato a parlare dell’argomento e a quanto pare l’azienda di Cupertino potrebbe effettivamente lanciare il laptop in questione.

MacBook: nuovo modello da 21 pollici in lavorazione?

Andando più nello specifico, in base a quanto riferito dall’utente “yeux1122”, un insider alquanto affidabile che ha spesso parlato di leaks a tema Apple, l’azienda capitanata da Tim Cook starebbe effettivamente valutando di realizzare un rinnovato modello compatto di MacBook, da 12 pollici per l’appunto, pensato per gli studenti e per tutti gli utenti che per una qualsiasi ragione cercando un latptop che risulti essere ultra portatile, ancor di più del MacBook Air.

Le informazioni in questione proverrebbero da una società di Taiwan che fornisce componenti ad Apple, ma per il momento non è ancora chiaro se e quando il computer verrà effettivamente lanciato sul mercato, anche se viene riferito che le attività di produzione sono in corso. Ad ogni modo, già nella seconda metà dell’anno corrente il gruppo della “mela morsicata” dovrebbe confermare se andrà avanti con la produzione di massa oppure no.

Per chi non lo ricordasse, il MacBook da 12 pollici “originale” è stato introdotto per la prima volta a marzo del 2015, presentava un design sottile e leggero ed è stato il primo laptop di Apple senza ventole, con una porta USB-C e una tastiera con meccanismo a farfalla. Il computer è stato poi aggiornato a giugno del 2017 e dismesso nel 2019.

