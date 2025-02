Apple potrebbe lanciare un iMac più grande

Con la transizione dei Mac ai chip Apple Silicon, Apple ha sostituito i modelli di iMac da 21,5 pollici e 27 pollici con un unico modello da 24 pollici. A quanto pare, però, in futuro le cose potrebbero cambiare. Il colosso di Cupertino, infatti, potrebbe tornare a rendere disponibile anche un modello di dimensioni maggiori del suo computer all-in-one.

Apple: iMac con schermo più grande in futuro

Andando più nello specifico, secondo l’ultima edizione della newsletter “Power On” del noto giornalista Mark Gurman, Apple rimane interessata al mercato professionale e proprio per questo in futuro potrebbe offrire un iMac con schermo più grande. “L’azienda continua a interessarsi al mercato professionale e sta pianificando nuovi Mac Pro e Mac Studio. Probabilmente, alla fine, proporrà anche un iMac con uno schermo più grande”.

Da tenere presente che Gurman aveva già menzionato ad agosto scorso che il gruppo capitanato da Tim Cook stava vagliando l’idea un iMac più grande, sebbene non fosse chiaro se si trattasse di un prodotto con chip M4 o di qualcosa destinato ad arrivare negli anni successivi.

Inoltre, nel 2023, l’analista Ming-Chi Kuo aveva dichiarato di credere nell’arrivo di un iMac da 32 pollici con display mini-LED nel 2025. Da quel momento in poi, non sono emersi molti dettagli, il che potrebbe voler dire che il progetto è stato posticipato ulteriormente, ma non del tutto accantonato.

Attualmente, non ci sono conferme ufficiali sull’arrivo di un iMac dotato di uno schermo più grande, ma di sicuro la “mela morsicata” non ha completamente messo da parte questa possibilità.