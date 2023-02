Apple: prenotato l'intero impianto a 3 nm di TSMC

Stando a quanto da poco riferito dal DigiTimes nel corso delle ultime ore, Apple ha prenotato l’intero impianto produttivo a 3 nm di TSMC, molto probabilmente con l’obiettivo di assicurarsi un vantaggio rispetto alla concorrenza.

Apple: uso esclusivo dell’impianto a 3 nm di TSMC

Nel caso in cui l’indiscrezione in questione dovesse trovare conferma, altri produttori, in particolare Qualcomm e MediaTek, non potrebbero utilizzare il processo produttivo a 3nm di TSMC, il che andrebbe inevitabilmente a dare una gran bella scossa all’intero mercato.

TSMC ha annunciato che la produzione a 3 nm avverrà nella nuovissima Fab 18, che si trova nel Southern Taiwan Science Park. Presumibilmente i chip Apple prodotti saranno l’A17 Bionic, da adottare in via esclusiva su iPhone 15 Pro e Pro Max (o Ultra), e gli M3 con cui verranno equipaggiati i prossimi Mac e MacBook.

Da tenere presente che il nuovo processo a 3nm di TSMC rappresenta la tecnologia più avanzata in termini di potenza e prestazioni per i semiconduttori. Si parla infatti di una riduzione della potenza tra il 30 ed il 35% alla stessa velocità e di miglioramenti delle prestazioni del 10-15% e dei consumi del 25-30%. In vista del lancio di iPhone 15, il balzo in avanti sarà quindi ben visibile e soprattutto importante, permettendo al gruppo di Cupertino di assicurarsi un significativo vantaggio.

Ad ogni modo, è cosa piuttosto normale che Apple desideri essere tra le prime aziende a inaugurare e sfruttare nuovi processi produttivi, ma è decisamente desueto prenotare un intero impianto produttivo, in particolare tenendo conto dell’incremento dei prezzi che erano stati annunciati tempo addietro.