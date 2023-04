Apple: problemi con l'app Meteo su iPhone, iPad e Mac

Chi possiede un dispositivo Apple e fa uso dell’app Meteo “di serie” potrebbe essere impossibilitato nel visualizzare le previsioni del tempo. Ci sono infatti dei problemi con l’app Apple in questione che stanno impedendo la visualizzazione dei dati in tempo reale per alcuni paesi. Qualcuno potrebbe aver ricondotto l’accaduto unicamente ai propri dispositivi, magari pensando a qualche errore di rete, ma in realtà non è stato così.

Apple: previsioni del tempo non aggiornate

La problematica riguarda iPhone, iPad e Mac e gli utenti di più paesi nel mondo. L’azienda di Cupertino sta cercando di risolvere, come riportato sulla pagina System Status ufficiale. Nel riepilogo viene indicato unicamente che le precipitazioni nell’ora successiva non era disponibile per l’Alaska a causa di un’interruzione del fornitore di dati, ma la cosa è in realtà di una portata decisamente più ampia.

Apple ha altresì affermato che il problema riguarda solo alcuni utenti e ha avuto inizio il 30 marzo. In realtà gli utenti coinvolti sono molti di più, almeno stando alle segnalazioni diffuse in rete.

La problematica sembrerebbe non essere ancora rientrata. Sempre tramite la pagina degli aggiornamenti di stato, la “mela morsicata” ha per l’appunto comunicato che la risoluzione è in corso.

Da tenere presente che difficoltà del genere possono verificarsi di tanto in tanto, a causa di errori interni, bug legati a server e altri inconvenienti che il gruppo di Cupertino solitamente riesce a fronteggiare a stretto giro e che richiedono interventi da remoto senza necessità di rilasciare fix specifici da installare sui dispositivi.