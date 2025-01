Apple: produzione di massa dei chip USA per iPhone

Apple sta per compiere un passo storico: la produzione di chip della serie A per iPhone realizzati interamente negli Stati Uniti sta per prendere il via. Questo segna un’importante pietra miliare, poiché sarà la prima volta che i chip Apple Silicon verranno prodotti direttamente sul suolo statunitense.

Apple: chip iPhone made in USA

Andando più in dettaglio, secondo le più recenti informazioni, l’azienda sarebbe nelle fasi finali per avviare la produzione di massa presso il nuovo stabilimento TSMC in Arizona. È emerso che la produzione di prova dei chip presso il nuovo impianto TSMC vicino a Phoenix è già stata completata e Apple è ora nelle fasi finali della verifica della loro qualità e prestazioni.

Il primo lotto di chip pronto ad essere immesso sul mercato potrebbe essere disponibile per la produzione di massa già in questo trimestre, in attesa del completamento dei processi di controllo e qualità.

Il nuovo impianto TSMC, situato nei pressi di Phoenix, si concentrerà principalmente sulla produzione di chip della serie A destinati ai dispositivi Apple, in particolare per modelli meno recenti. Tra i chip previsti troviamo: l’A16 Bionic che è attualmente montato su iPhone 15 e iPhone 15 Plus e l’S9 che viene già utilizzato nell’Apple Watch Ultra 2 ed è noto per la sua efficienza e le funzionalità avanzate.

Da notare che la decisione di spostare parte della produzione negli Stati Uniti non è solo simbolica, ma anche strategica. Per il colosso di Cupertino, infatti, produrre chip localmente costituisce un importante passo in avanti verso l’indipendenza tecnologica, andando a ridurre la dipendenza dagli impianti asiatici e ottenendo non pochi vantaggi significativi in termini di logistica e stabilità politica.