TSMC: chip a 3nm per Apple prodotti in Arizona

In base a quanto emerso nel corso delle ultime ore, TSMC intende produrre per Apple i chip da 3 nanometri di nuova generazione nello stabilimento in Arizona che è in fase di costruzione, il cui aggiornamento dovrebbe venire a costare circa 12 miliardi di dollari e di cui si era già iniziato a parlare nei giorni scorsi relativamente alle intenzioni del gruppo di Cupertino di iniziare a comprare processori da Stati Uniti ed Europa.

TSMC: i chip a 3nm per Apple saranno realizzati nello stabilimento in Arizona

Al riguardo, Morris Chang, il fondatore di TSMC, ha affermato che l’impianto a 3 nanometri sarà situato nello stesso sito che in Arizona è dedicato all’impianto per i chip a 5 nanometri.

Tre nanometri, TSMC in questo momento ha un piano, ma non è stato completamente finalizzato. È quasi stato finalizzato – nello stesso sito dell’Arizona, fase due. Cinque nanometri è la fase uno, 3 nanometri è la fase due.

Con ogni probabilità, il processo architettonico a 3 nanometri servirà per i futuri processori Apple Silicon M2 Pro e Max che saranno implementati sui prossimi MacBook Pro da 14 e 16 pollici, ma anche sui chip Bionic A17 di iPhone 15 di fascia alta. Non è da escludere neppure un Mac mini di fascia alta con un chip costruito con il nuovo processo.

Da notare che a detta di TSMC la tecnologia a 3 nm, altrimenti nota come N3, sarà in grado di offrire fino al 70% di guadagno in densità logica, fino al 15% di miglioramento della velocità alla medesima potenza e fino al 30% di riduzione della potenza alla stessa velocità rispetto al suo predecessore. La società afferma che punta alla produzione in volumi nella seconda metà dell’anno corrente.