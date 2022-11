iPhone 15: bordi posteriori curvi e scocca in titanio

Dopo le indiscrezioni relative all’uso delle porte USB-C, si torna a parlare di iPhone 15, per la precisione di quelle che dovrebbero essere finiture e materiali dei vari modelli che andranno a comporre la gamma.

iPhone 15: in titanio e con bordi addolciti

Più precisamente, stando a quanto riferito dall’utente Twitter ShrimpApplePro, l’azienda della “mela morsicata” sarebbe ponta a tornare a dei bordi posteriori più addolciti per la prossima generazione di smartphone, con una curvatura simile a quella già adoperata in passato su iPhone 5C, andando quindi a dismettere le linee squadrate che sono state introdotte per la prima volta nel 2020 con gli iPhone 12.

Still have a back glass btw

Personally i think this design will create a really beautiful edge transition from the back to the camera bump https://t.co/VcXQaI4MDx — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) November 21, 2022

Inoltre, dopo averne fatto uso per qualche anno su Apple Watch, il gruppo di Cupertino starebbe pensando di usare il titanio per la scocca pure su iPhone 15 di fascia alta.

Rispetto all’acciaio, che attualmente viene adoperato per iPhone 14 Pro, il titanio è più resistente ai graffi e più difficile da incidere, ma Apple ha comunque sviluppato un processo di sabbiatura che va a conferire alla superficie maggiore luminosità. Inoltre, l’azienda sfrutta dei rivestimenti superficiali che ostacolano l’accumularsi delle impronte digitali.

Ovviamente si tratta di un’insieme di informazioni che, per quanto interessanti e verosimili possano apparire, è bene prendere con le pinze, in quanto non confermate ufficialmente e che, di conseguenza, potrebbero non trovare effettivo riscontro.

Questa, comunque, non è la prima volta che si parla di un iPhone in titanio, infatti già lo scorso anno alcune voci suggerivano il possibile utilizzo di questo materiale sugli iPhone 14 Pro e Pro Max, ma alla fine non è stato così.

