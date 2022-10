MacBook Pro da 14 e 16 pollici con chip M2 nel 2023

Gli utenti che aspettavano il lancio entro fine anno dei nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici rimarranno delusi. Secondo il noto Mark Gurman, Apple ha deciso di posticipare l’annuncio dei modelli con chip M2 al primo trimestre 2023. La previsione è in linea con quella fatta a fine agosto dall’analista Ming-Chi Kuo.

MacBook Pro a marzo con macOS Ventura 13.3

Gurman sottolinea che Apple ha raramente presentato nuovi prodotti nei mesi di gennaio e febbraio, quindi è probabile che il lancio dei MacBook da 14 e 16 pollici con processori M2 Pro e M2 Max avverrà nella prima metà di marzo, insieme a macOS Ventura 13.3.

Il giornalista di Bloomberg aveva più volte ipotizzato il debutto dei nuovi modelli in autunno, ma le recenti dichiarazioni dei dirigenti Apple hanno escluso questa possibilità. Commentando i risultati trimestrali, il CEO Tim Cook ha comunicato che la linea dei prodotti è già stabilita per le festività natalizie, mentre il Chief Financial Officer Luca Maestri ha evidenziato che le entrate derivanti dalle vendite dei Mac diminuiranno nel prossimo trimestre fiscale.

Gli attuali MacBook da 14 e 16 pollici con chip M1 sono stati annunciati ad ottobre 2021. Per quelli con chip M2 si dovrà attendere almeno cinque mesi. Gli utenti potranno però acquistare modelli decisamente più potenti. Il processore M2 Max integrerà una CPU a 12 core e una GPU a 38 core. Sono inoltre previsti nuovi Mac mini e Mac Pro. Le uniche novità attese per fine anno sono iOS 16.2 e iPadOS 16.2.