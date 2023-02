Apple: produzione di massa per gli OLED di iPad e MacBook

Del fatto che Apple intenda implementare i pannelli OLED sui suoi dispositivi se ne parla ormai da tempo, ma di tanto in tanto giungono nuove notizie al riguardo che servono a farsi un quadri più preciso della situazione. A tal proposito, nelle scorse ore è stata diffusa l’indiscrezione secondo cui il colosso di Cupertino avrebbe intenzione di concretizzare l’integrazione dei display di questo tipo su iPad Pro entro il 2024, mentre su MacBook Pro entro il 2026.

Apple: OLED su iPad Pro entro il 2024 e su MacBook entro il 2026

A designare lo scenario è stata la testata coreana ET News, riportando altresì che Samsung e LG sarebbero pronte a produrre i pannelli OLED necessari dopo aver accolto le direttive di realizzazione a due strati dettate da Apple.

Nel report i suddetti pannelli vengono descritti come “ibridi”, in quanto utilizzano una combinazione di tecnologie OLED flessibili e rigide.

Da sottolineare che nelle scorse settimane, sempre ET News aveva diffuso un altro report in cui si affermava che l’azienda della “mela morsicata” avrebbe effettuato ordini sia da Samsung che da LG Display per quattro diverse dimensioni di display: un display da 10,86 pollici e uno da 12,9 per gli iPad Pro ed entrambi in programma per un lancio nel 2024; un display da 14 pollici e uno da 16 pollici per i MacBook Pro per un lancio nel 2026.

È importante tenere presente che il continuo emergere di notizie relative alla catena di approvvigionamento sono generalmente indice del fatto che qualcosa sta effettivamente bollendo in pentola.

