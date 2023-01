Apple: ordinati gli OLED per MacBook Pro e iPad

Nel futuro di Apple ci sono gli schermi OLED, in particolare per quel che riguarda MacBook Pro e iPad. Quanto tempo ancora dovrà passare prima che accada realmente non è però dato saperlo, alcuni ritengono che ciò avverrà entro il 2024, mentre per altri l’anno giusto sarà il 2026. Al riguardo, la testata coreana ETNEWS ha tuttavia fornito qualche dettaglio in più.

Apple: ordinata la progettazione degli OLED per MacBook Pro e iPad

Andando più nello specifico, pare che per il primo MacBook Pro OLED i tempi si prospettino lunghi, ma per quel che concerne il primo iPad con uno schermo di questo tipo non dovrebbe essere necessario attendere molto. Per il suo tablet, infatti, Apple avrebbe come obiettivo il 2024.

Inoltre, sarebbero già in corso i preparativi, in quanto l’azienda di Cupertino avrebbe ordinato la progettazione di schermi OLED di due dimensioni per MacBook e per iPad.

Per la precisione, sarebbero in lavorazione gli schermi da 14 pollici e 16 pollici per MacBook Pro e da 10,86 pollici e 12,9 pollici per iPad Pro.

Ci sarebbe pure un quinto ordine per uno schermo OLED da 20,25 pollici che dovrebbe essere un pieghevole, ma non vi sono ulteriori informazioni in merito al dispositivo di destinazione e per una possibile data.

Molto probabilmente Apple è al momento impegnata in dialoghi con LG e Samsung per lo sviluppo, ovvero i due fornitori di fiducia quando si parla di display.

Ricordiamo che rispetto ai pannelli LCD tradizionali, i display OLED richiedono meno energia grazie ai loro pixel autoemittenti, i quali non necessitando di retroilluminazione, prolungando la durata della batteria, fornendo neri più profondi e migliorando il contrast ratio.

