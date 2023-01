Apple: MacBook con display OLED entro fine 2024

Entro la fine del 2024, sul mercato giungerà un nuovo modello di MacBook dotato di display OLED, il primo in assoluto a essere equipaggiato con un pannello di questo tipo. A rendere nota la buona nuova è stato, nelle scorse ore, l’analista Ming-Chi Kuo della TF Securities mediante la pubblicazione di una serie di tweet.

(5/6)

Compared to mini-LED, laptops that use OLEDs have the advantage of being thinner and lighter and offering more diverse form factor design options, like folding, so it has caused Apple to plan to ship the OLED MacBook by the end of 2024 at the earliest.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 11, 2023