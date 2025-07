Solo 144€ e questo Mini PC (Inte, W11Pro) è tuo: GMKtec G2 Plus

Con sistema operativo Windows 11 Pro e processore Intel, GMKtec G2 Plus è il Mini PC consigliato da mettere sulla scrivania per chi trascorre le proprie giornate di fronte al monitor. Oggi è protagonista di un’offerta a tempo su Amazon che ne taglia il prezzo, rendendolo più conveniente che mai. A chi è rivolta la segnalazione? A chi cerca un’alternativa più compatta e versatile ai normali computer desktop tradizionali, senza voler rinunciare alle prestazioni.

GMKtec G2 Plus: il Mini PC è in offerta a tempo

Silenzioso e potente, integra un comparto hardware capace di gestire le operazioni della produttività quotidiana e non solo. È adatto anche per studiare, navigare e per l’intrattenimento multimediale nel tempo libero. Queste le specifiche tecniche in dotazione, per altri dettagli rimandiamo alla descrizione completa.

Processore Intel N150 con chip grafico Intel UHD;

12 GB di RAM DDR5;

SSD da 256 GB (espandibile fino a 2 TB);

connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e con doppio slot Ethernet;

tre porte USB 3.2 Type-A, una USB-C e jack audio;

due uscite video HDMI 2.0 e una DisplayPort 1.4 con supporto alla risoluzione 4K.

Non ci sono coupon da attivare: lo sconto è automatico e porta GMKtec G2 Plus al suo prezzo minimo storico di soli 144 euro. Chi lo ha già messo sulla scrivania non può più farne a meno, come testimonia il voto medio di 4,5/5 assegnato da centinaia di recensioni.

Cosa c’è nella confezione? Oltre al Mini PC sono inclusi l’adattatore per l’alimentazione, il manuale utente, un cavo HDMI e la staffa VESA con viti per chi vuole montarlo dietro allo schermo. La vendita è gestita dallo store ufficiale del marchio con la spedizione gratuita da parte di Amazon e la consegna in un solo giorno.