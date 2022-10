iPad Pro con display OLED debutterà nel 2024

Il fatto che Apple intenda proporre un nuovo iPad Pro dotato di schermo OLED è cosa discussa a più riprese da diverso tempo a questa parte, ma sino a questo momento non sono ancora pervenute informazioni ufficiali al riguardo, in special modo per quel che concerne la possibile data di lancio. Sulla faccenda si è però sbilanciato Ross Young, comunicando che ciò avverrà nel 2024.

iPad Pro: modelli con display OLED attesi per l’inizio della metà del 2024

Il noto analista ha infatti da poco condiviso un tweet con cui fa sapere che i futuri iPad Pro con display OLED, sia in versione da 11 pollici che da 12,9 pollici, saranno presentati e commercializzati all’inizio della metà del 2024. Chiaramente non si tratta di un dato certo, ma le previsioni fatte da Ross Young si rivelano solitamente piuttosto affidabili. Dovrebbe quindi essere necessario attendere ancora due anni per poter assistere all’implementazione della tecnologia in questione sulle varianti Pro del tablet di Cupertino.

Sorry that I was right about the displays not changing on the new iPad Pros…flex…:) 2024 we will see OLEDs on both… — Ross Young (@DSCCRoss) October 18, 2022

Rispetto alla tecnologia mini-LED, ovvero quella attualmente sfruttata da Apple su iPad Pro da 12,9 pollici (la versione da 11 pollici resta attualmente esclusa), pure sul nuovo modello con chip M2 da poco annunciato, i display OLED che l’azienda sta progettando di utilizzare vanno a includere una struttura tandem a due stack, in cui ci sono due strati di emissione rosso, verde e blu, garantendo un maggior grado di luminosità.

Da tenere presente che i display OLED risultano essere maggiormente efficienti pure dal punto di vista energetico, un fatto questo che potrebbe aiutare a prolungare la durata della batteria.