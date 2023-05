Apple: produzione in autonomia dei display micro LED

Apple ci tiene in maniera particolare ad avere uno stretto controllo sui suoi prodotti ed è proprio questo il motivo in base al quale ha iniziato a produrre processori in proprietaria. A quanto pare, però, l’azienda intende fare lo stesso pure con i display.

Apple: micro-LED proprietari dal 2025

Stando infatti a quanto riferito nelle scorse ore da Nikkei, negli ultimi dieci anni Apple avrebbe investito circa un miliardo di dollari nello sviluppo degli schermi micro-LED e in futuro punterebbe ad occuparsi personalmente della produzione di massa degli stessi.

Sino a questo momento, gli investimenti sono stati indirizzati a un laboratorio di ricerca e sviluppo sito a Taiwan, per la precisione nel distretto di Longtan e nella città di Taoyuan.

I partner del progetto sarebbero ams-Osram per i componenti micro-LED veri e propri, LG per i substrati e TSMC per i wafer su cui i chip vengono stampati.

Attenendosi alle indiscrezioni, la struttura di Longtan impiega oltre 1.000 dipendenti e si è dedicato anche alla messa a punto di display cosiddetti micro-OLED per i suoi visori AR/VR.

Quella dei micro-LED è una tecnologia particolarmente evoluta e prestante: ogni pixel corrisponde a un LED in grado di emettere luce e variare colore in autonomia. Inoltre, i micro-LED sono molto piccoli, consumano poca energia, consentono di realizzare pannelli estremamente sottili e la luminosità può essere maggiore rispetto agli OLED. Inoltre, non sono organici, il che dovrebbe prolungarne la durata, e si possono adoperare su display pieghevoli e flessibili.

Ad ogni modo, l’attesa per poter vedere il primo pannello micro-LED è ancora abbastanza lunga: non arriverà prima del 2025. Con ogni probabilità il primo device Apple a venirne dotato sarà Apple Watch, in quanto si lavora con volumi nettamente inferiori rispetto ad iPhone e altri dispositivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.