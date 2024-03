Apple: programma di riparazione esteso ai Mac M3

Apple ha comunicato che d’ora in avanti faranno parte del programma Self Service Repair anche i Mac presentati sul finire dell’anno scorso, vale a dire i MacBook Pro da 14 e da 16 pollici con chip M3 e gli iMac con chip M3.

Apple: Self Service Repair anche per i Mac M3

Negli appositi canali italiani dedicati al servizio delle riparazioni fai ta da te risultano tutti i modelli appena inclusi e negli USA per gli stessi computer sarà disponibile tra pochi giorni Apple Diagnostics per Self Service Repair, il tool per computer Mac e iPhone in dotazione ai riparatori autorizzati che consente di fare una diagnosi al dispositivo per capire cosa va e cosa no. Al momento dell’annuncio della disponibilità negli USA del tool, è stato detto che sarebbe arrivato in Europa nel 2024, ma al momento non vi sono ancora maggiori informazioni a tal riguardo.

Apple ha altresì fatto sapere di aver semplificato la procedura Configurazione di sistema per i Mac in tutti i mercati in cui sono disponibili le riparazioni fai da te al fine di rendere l’intero processo più efficiente. Alla luce di ciò, chi possiede un Mac non sarà più obbligato a contattare l’assistenza di Self Service Repair nelle fasi finali della riparazione, con il team che resterà comunque a disposizione per offrire supporto nel caso in cui si rivelasse necessario.

Ricordiamo che il programma di riparazione fai da te di Apple è stato lanciato nel 2022, prima negli USA e poi in altri Paesi. Inizialmente era disponibile solo per iPhone 12, iPhone 13 e MacBook con chip Apple Silicon M1, poi è stato esteso anche ad altre linee di prodotto.