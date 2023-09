Apple: quali prodotti arriveranno nel 2024?

I nuovi iPhone 15 saranno nei negozi a partire dal 22 settembre (per alcune versioni del Pro Max si dovrà attendere fino a novembre). Apple non dovrebbe annunciare nessun altro prodotto entro fine 2023, quindi il 2024 sarà un anno molto interessante per i fan dell’azienda di Cupertino.

Vision Pro, iPad Pro e MacBook con chip M3

Il prodotto più atteso del 2024 è ovviamente Vision Pro. Il visore per la realtà mista (virtuale e aumentata) arriverà sul mercato nei primi mesi del prossimo anno (non è nota la data esatta), ma non sarà un dispositivo per tutti, considerato il prezzo di 3.499 dollari. Apple ha sviluppato uno store dedicato in cui verranno pubblicate sia le app native che quelle per iOS e iPadOS compatibili.

L’azienda di Cupertino rinnoverà il catalogo dei notebook con la transizione ai chip M3, M3 Pro, M3 Max e M3 Ultra realizzati a 3 nanometri da TSMC. Verranno quindi annunciati i nuovi MacBook Air, MacBook Pro, Mac Pro, iMac, Mac mini e Mac Studio. I test dei processori sono stati avviati da tempo, ma non è previsto nessun lancio entro fine anno (in base alle ultime indiscrezioni).

I nuovi Watch Series 9 hanno un design praticamente invariato rispetto alla precedente generazione. Le novità estetiche verranno introdotte con i Watch Series X (nome ipotetico) per festeggiare il decimo compleanno degli smartwatch.

Apple annuncerà inoltre nuovi iPad Pro con schermo OLED da 11 e 13 pollici. Per quanto riguarda invece gli iPhone 16 è previsto uno schermo più grande per i modelli Pro. Infine, il 2024 dovrebbe essere l’anno del debutto dell’azienda di Cupertino nel settore dell’intelligenza artificiale generativa. Sono in corso i test sul modello Ajax usato per il tool “Apple GPT” (nome in codice).