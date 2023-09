Apple Vision Pro: nuovo App Store per visionOS

Apple ha comunicato che rilascerà un nuovo App Store per visionOS con la versione beta accessibile agli sviluppatori in autunno. Il sistema operativo di Vision Pro supporterà anche le app iOS e iPadOS. Da fine giugno è disponibile il Software Development Kit (SDK) per la creazione di app che sfruttano tutte le caratteristiche avanzate del visore.

App Store per Vision Pro

Il Vision Pro sarà in vendita nel 2024 al prezzo di 3.499 dollari. Apple spera di convincere molti utenti all’acquisto, nonostante la cifra elevata. Per raggiungere l’obiettivo è anche necessario offrire numerose app native che sfruttano al massimo le caratteristiche avanzate del visore per la realtà mista.

Gli utenti troveranno ovviamente le app sviluppate da Apple, mentre il numero di quelle di terze parti sarà piuttosto limitato. Fortunatamente visionOS supporta le app iOS e iPadOS, anche se non ottimizzate per Vision Pro. L’azienda di Cupertino spiega che tutte le app attuali per iPhone e iPad verranno pubblicate nel nuovo App Store del visore.

Molti framework usati per iOS e iPadOS sono inclusi in visionOS, quindi quasi tutte le app per iPhone e iPad possono essere eseguite sul Vision Pro senza modifiche. Il nuovo App Store sarà disponibile in autunno, quando verrà rilasciata la “developer beta” del sistema operativo.

Se l’app non è compatibile con visionOS, App Store Connect informerà gli sviluppatori che non verrà pubblicata sul nuovo App Store. Occorrerà quindi apportare le necessarie modifiche che potranno essere testate con il simulatore di visionOS in Xcode 15 beta o direttamente sul visore in uno developer lab che si trovano in sei città (Cupertino, Londra, Monaco, Shanghai, Singapore e Tokyo).