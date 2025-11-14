Apple riduce la commissione al 15% per le mini app

Apple ha annunciato il Mini Apps Partner Program che aggiorna le regole dello store per le mini app. Una delle novità è la riduzione del 50% della commissione che gli sviluppatori devono pagare per ogni acquisto in-app. Quasi contemporaneamente, l’azienda di Cupertino ha sottoscritto un accordo con Tencent per la gestione dei pagamenti effettuati in WeChat. Tim Sweneey (CEO di Epic Games) ha sottolineato che è solo una nuova tassa.

Commissione del 15% per le mini app

Le mini app sono contenuti scritti in JavaScript o HTML5 e aggiunti dopo l’installazione dell’app principale (host). App Store supporta le mini app dal 2017 e il punto 4.7 delle linee guida elenca i requisiti da rispettare. Apple scrive che il nuovo Mini Apps Partner Program consentirà di fare crescere i guadagni degli sviluppatori e aumenterà la disponibilità delle mini app sullo store.

Finora era stata applicata una commissione del 30% agli acquisti in-app, come per le app tradizionali. Con il nuovo programma è stata ridotta al 15%, ma è necessario rispettare determinati requisiti. Le app devono essere pubblicate su App Store per iOS e iPadOS. Gli sviluppatori devono ovviamente rispettare il punto 4.7 delle linee guida e utilizzare obbligatoriamente le API di Apple, tra cui quelle per gli acquisti in-app e la classificazione in base all’età.

Nelle FAQ è scritto che il programma è applicabile solo alle mini app controllate da terze parti, quindi lo sviluppatore dell’app principale “ospite” non può ottenere lo sconto del 50% per gli acquisti in-app effettuati nelle sue mini app, come ha evidenziato Tim Sweeney.

Gli acquisti in-app devono inoltre essere effettuati con soldi veri, non con monete virtuali. In quest’ultimo caso, la commissione rimane al 30%. Il CEO di Epic Games ha inoltre sottolineato che si tratta di una nuova tassa (non di uno sconto), in quanto per i mini giochi non era prevista nessuna commissione.

Accordo tra Apple e Tencent

Sulle mini app era in corso uno scontro tra Apple e Tencent, in quanto le mini app di WeChat permettevano di aggirare il metodo di pagamento dell’azienda californiana. In seguito all’accordo, Apple gestirà i pagamenti e incasserà il 15% di ogni acquisto in-app. WeChat viene usata da oltre un miliardo di utenti cinesi, quindi Apple guadagnerà miliardi di dollari.