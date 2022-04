Apple rilascia iOS 15.4.1 per salvare batteria e sicurezza

Apple ha rilasciato da poche ore la nuova versione del proprio sistema operativo mobile per smartphone e per tablet, risolvendo vari problemi di cui due di particolare importanza. Le nuove versioni da scaricare e installare su iPhone e iPad sono le seguenti:

iOS 15.4.1

iPadOS 15.4.1

L’aggiornamento avviene ad appena due settimane dal rilascio della versione 15.4 e la tempistica con fare d’urgenza è chiarificatrice di quanto prioritaria fosse la risoluzione dei due problemi.

iOS 15.4.1 e iPadOS 15.4.1

Il primo problema è relativo alle performance energetiche degli iPhone. Alcuni utenti hanno infatti sperimentato problemi dopo l’installazione di iOS 15.4, trovandosi i dispositivi con autonomia ridotta e con una grave penalizzazione nell’esperienza d’uso del device. La patch è inclusa nella nuova release e pone soluzione definitiva al precedente glitch che drenava energia abbattendo l’autonomia del device.

Il secondo problema è in una falla zero-day che coinvolge tutti i dispositivi iPhone (dalla versione 6S in poi), tutti i modelli di iPad Pro, iPad Air 2 e successivi, iPad di quinta generazione e successive, iPad Mini 4 e successivi ed infine l’iPod touch di settima generazione. La falla consentiva la pericolosa esecuzione di codice arbitrario da remoto con alti privilegi, consentendo pertanto piena libertà sui device da parte di eventuali malintenzionati. L’exploit è già stato segnalato in Rete e l’aggiornamento è pertanto assolutamente prioritario per tutti gli utenti Apple coinvolti.