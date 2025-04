Apple: rilevamento di caduta su visori e non solo

Il rilevamento caduta disponibile su Apple Watch potrebbe arrivare anche su visori, occhiali e persino lenti a contatto smart di Apple. Lo si apprende da un nuovo brevetto depositato dal colosso di Cupertino proprio questa settimana.

Apple: rilevamento cadute su visori, occhiali e lenti a contatto

La tecnologia, per chi non lo sapesse, sfrutta sensori interni come accelerometro e giroscopio per individuare se chi indossa il dispositivo è caduto. Quando la caduta viene rilevata, Apple Watch mostra un’apposita notifica sul display e l’utente ha un minuto di tempo per cancellarla muovendosi. In caso contrario, viene inviata una chiamata automatica ai servizi di soccorso indicando la posizione e altri dati eventualmente utili riguardo le circostanze dell’incidente.

Nel brevetto, il riferimento di Apple è a sistemi e metodi di tracciamento dei dati biometrici in risposta al rilevamento di un movimento del dispositivo elettronico e, più in particolare, al monitoraggio e alla registrazione della dilatazione della pupilla e/o ai segni di incoscienza in risposta al rilevamento di movimenti specifici del dispositivo elettronico.

In alcuni esempi, rilevare che gli occhi sono chiusi è indicativo di una perdita di coscienza, mentre in altri il dispositivo elettronico può rilevare un cambiamento nella pressione sanguigna, nella frequenza cardiaca, nella respirazione o relativamente ad altri dati biometrici che indicano una perdita di coscienza.

L’azione conseguente a tutto ciò è l’avvio della comunicazione con un contatto di emergenza, ad esempio un contatto predeterminato e/o servizi di emergenza.

Ovviamente occorre tenere presente che, al pari di qualsiasi altro brevetto, non è da dare per certo il fatto che quanto descritto in questo possa effettivamente vedere la luce, ma considerando il fatto che il rilevamento di caduta è già fruibile su Apple Watch la cosa non appare poi così improbabile.