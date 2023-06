Apple rimuoverà l'app Damus dallo store

Damus permette di accedere a Nostr, un social network decentralizzato. L’app per iOS/iPadOS era stata approvata da Apple a fine gennaio, ma ora gli sviluppatori dovranno apportare alcune modifiche per evitare la rimozione dallo store, in quanto l’ultima versione non rispetterebbe le linee guida sui pagamenti in-app.

Lo sviluppo del protocollo decentralizzato e open source è stato finanziato anche da Jack Dorsey con 245.000 dollari in Bitcoin. Come si può leggere nella cronologia degli aggiornamenti, la prima versione dell’app Damus è stata pubblicata il 31 gennaio. Circa un mese dopo, gli sviluppatori hanno aggiunto la funzionalità Zaps che consente agli utenti di inviare una mancia in Bitcoin agli autori dei post.

Apple ha minacciato di rimuovere Damus dallo store, se non verrà eliminata la funzionalità o usato il sistema di pagamento in-app per effettuare le transazioni. In pratica, l’azienda di Cupertino afferma che le mance sono inviate ai creatori dei contenuti, senza versare la commissione del 30%.

Damus non rispetterebbe il punto 3.1.1 delle linee guida per gli sviluppatori. A metà giugno era stato rimosso il pulsante per Zaps nei post, quindi le mance possono essere inviate solo tramite il profilo dell’autore. Questa modifica non è stata ritenuta sufficiente, come si può leggere nel tweet:

Looks like we are getting removed from the appstore even after updating our app to make it clear that no digital content is getting unlocked when users are tipped. Users are only ever tipped after posts are made, the idea that content is being sold is nonsense. We will be filing… pic.twitter.com/Su945kE37v

— Damus⚡️ (@damusapp) June 26, 2023