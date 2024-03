Apple semplifica il passaggio da iPhone ad Android

Apple sta implementando tutta una serie di cambiamenti per gli utenti iOS nell’Unione Europea nel rispetto del DMA (Digital Markets Act), in base a cui l’azienda deve ad esempio consentire l’uso di metodi di pagamento alternativi e l’installazione di app store di terze parti il sideloading delle app. Tra gli altri cambiamenti attesi, vi sarebbe pure una più semplice per gli utenti passare da iPhone ad Android.

Apple: nuovo sistema per passare da iPhone ad Android

Andando più in dettaglio, in un nuovo documento di conformità pubblicato da Apple in risposta ad alcune richieste dell’Unione Europea relative al rispetto del DMA, il colosso di Cupertino ha fatto sapere che nei prossimi mesi agli utenti iPhone con sede nell’UE verrà proposto un modo maggiormente user-friendly per trasferire dati da un iPhone a un dispositivo Android entro l’autunno 2025.

Al momento non è ancora esattamente chiaro il funzionamento. Dalla descrizione di Apple, sembra che l’azienda stia semplicemente fornendo gli strumenti per la concorrenza, presumibilmente anche Google, per creare le proprie app per il trasferimento dei dati.

Da tenere presente che Google offre già un’app iOS chiamata Passa ad Android per il trasferimento di dati, inclusi contatti, foto e video, app gratuite, messaggi di testo e note. Ma il documento di supporto di Google relativo a questa app fa presente che alcuni dati del telefono non verranno trasferiti, tra cui app a pagamento, segnalibri di Safari, sveglie e altri file. In teoria, la nuova soluzione di casa Apple potrebbe permettere di fronteggiare queste lacune.