Apple: sempre più iPhone vengono prodotti in India

Il fatto che Apple intendesse ridurre la dipendenza dalla Cina nella produzione dei suoi dispositivi era cosa già nota da qualche tempo, ma è notizia delle ultime ore quella che l’azienda è effettivamente riuscita nei suoi sforzi, arrivando a produrre il 14% dei suoi iPhone in India.

Apple: il 14% degli iPhone viene prodotto in India

Andando più in dettaglio, la percentuale di cui sopra fa esattamente riferimento a 14 miliardi di dollari di iPhone assemblati in India, circa 1 dispositivo di punta su 7, con un raddoppio della produzione rispetto allo scorso anno fiscale. I modelli assemblati in India includono l’iPhone 12 fino all’ultimo iPhone 15, esclusi i modelli premium Pro e Pro Max.

Apple ha creato hub di produzione di ‌‌iPhone‌‌ in India da quando il primo ministro Narendra Modi ha iniziato a promuovere la sua iniziativa “Made in India”, in base al quale il 30% dei prodotti venduti da aziende straniere devono essere fabbricati o prodotti all’interno del paese. Il governo indiano afferma che la crescita del settore manifatturiero ha creato 150.000 posti di lavoro diretti presso i fornitori di Apple.

Nell’anno fiscale conclusosi a marzo 2024, Foxconn avrebbe assemblato quasi il 67% degli iPhone in terra indiana e Pegatron circa il 17%. I restanti dispositivi sono stati prodotti da Wistron.

Attualmente, comunque, la Cina resta la più grande base di assemblaggio di iPhone e il più grande mercato estero, ma lì i ricavi di Apple sono crollati, in special modo a causa della rapida crescita di produttori locali e del divieto del governo sull’uso degli iPhone per i dipendenti statali.