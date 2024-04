Apple si assicura milioni di immagini Shutterstock per l'AI

Il boom dell’intelligenza artificiale ha dato vita a una mini-economia di archivi di contenuti, ambiti dalle aziende di AI per addestrare i propri modelli. Inizialmente, realtà come OpenAI hanno raccolto dati dal web per l’addestramento, ma ora, con l’incombere di potenziali problemi legali legati al copyright, si sta cercando di stringere accordi formali per la concessione in licenza dei contenuti.

Apple stringe un accordo con Shutterstock per milioni di immagini

Secondo quanto riportato da Reuters, Apple ha concluso un accordo per ottenere la licenza di milioni di immagini di proprietà di Shutterstock, un noto sito di immagini stock. Il valore dell’accordo, stimato tra i 25 e i 50 milioni di dollari, sarebbe stato siglato nei mesi successivi al lancio di ChatGPT, verso la fine del 2022. Anche altre grandi aziende tecnologiche, tra cui Meta, Google e Amazon, avrebbero stretto accordi simili con Shutterstock.

Oltre all’accordo con Shutterstock, si era già parlato di trattative tra Apple e alcuni editori di notizie per la concessione in licenza dei loro articoli, sempre allo scopo di addestrare i modelli di intelligenza artificiale dell’azienda.

L’acquisizione di contenuti è diventata talmente importante per l’AI che, secondo il New York Times, Meta avrebbe addirittura discusso l’acquisto di un editore di libri come Simon & Schuster, a dimostrazione di quanto le aziende siano disposte a spingersi per ottenere materiale su cui addestrare i propri modelli.

Apple e l’AI: un futuro in evoluzione

Nonostante Apple sia stata considerata in ritardo rispetto agli competitors nella corsa all’intelligenza artificiale, l’azienda sta cercando di cambiare rapidamente la rotta. Si prevede che iOS 18, la cui presentazione ufficiale avverrà durante il WWDC24 il 10 giugno alle 10 del mattino, sarà fortemente incentrato su funzioni basate sull’AI per migliorare l’esperienza degli utenti iPhone.

Greg Jozwiak, responsabile marketing di Apple, ha già confermato le speculazioni sull’intelligenza artificiale in un tweet sull’evento, definendo il WWDC “assolutamente incredibile“. Questo lascia presagire un futuro in cui l’AI giocherà un ruolo sempre più centrale nei prodotti e servizi offerti da Apple.