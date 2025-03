Apple sta lavorando a due nuovi modelli di monitor

Stando a quanto emerso nel corso delle ultime ore, Apple sta pianificando uno Studio Display di seconda generazione con retroilluminazione mini-LED con l’intenzione di rilasciarlo entro la fine di quest’anno o all’inizio del prossimo anno.

Apple lavora a un nuovo Studio Display e a un altro misterioso monitor

A riferire la cosa è stato, nelle scorse ore, Mark Gurman di Bloomberg con la sua newsletter “Power On”. Il giornalista, in base alle sue fonti, informa che interamente il monitor viene identificato con il nome in codice J427.

Le novità in arrivo, però, non dovrebbero finire qui. Gurman, infatti, informa che per il futuro il colosso di Cupertino ha dei piani ancora più grandi. Più specificamente, la “mela morsicata” starebbe lavorando a un monitor aggiuntivo, avente il nome in codice J527.

Al momento, però, non sono disponibili dettagli riguardo questo secondo monitor e in merito a quelle che potrebbero essere le caratteristiche del dispositivo, ma di sicuro sarà possibile saperne di più con il trascorrere delle settimane, come di consueto in queste circostanze.

Non è tuttavia da escludere l’ipotesi che Apple abbia intenzione di sviluppare due differenti modelli di Studio Display per poi sceglierne un singolo modello finale. Potrebbe altresì darci che il modello J527 possa essere un Pro Display XDR di seconda generazione, ma allo stato attuale si tratta solo di ipotesi e non di fatti concreti.

Per chi non lo sapesse o non ne avesse memoria, l’attuale Pro Display XDR è stato lanciato nel 2019, mentre lo Studio Display è stato lanciato nel 2022.