Apple sta per aprire il primo Apple Store in India

Il fatto che Apple intenda puntare maggiormente sull’India non è assolutamente una novità. Il gruppo di Cupertino desidera farlo non solo a livello produttivo, ma anche per espandere la propria rete di negozi ufficiale, territorio ove ancora non ce ne sono. A questo proposito, è notizia delle ultime ore quella che ben preso aprirà il primo Apple Store nazionale.

Apple: il primo Apple Store in India aprirà il prossimo mese

Andando più nello specifico, l’apertura avrà luogo il mese prossimo, a Mumbai, nel centro commerciale Jio World Drive e con una superficie di 2.000 metri quadrati. Diventerà un punto di riferimento per la vendita al dettaglio simile ai negozi di Los Angeles, New York, Pechino e Singapore.

Subito dopo sarà aperto un secondo store a Nuova Delhi. Sarà più piccolo, da 1.000-1.200 piedi quadrati, e sorgerà nel centro commerciale Select CityWalk. Dovrebbe venire aperto tra aprile e giugno, potenzialmente solo pochi giorni dopo il negozio di Mumbai, il quale è stato però designato come l’Apple Store di punta dell’India.

Sia per l’uno che per l’altro Apple Store, l’azienda della “mela morsicata” ha iniziato ad assumere personale a gennaio dell’anno corrente. Inoltre, gli allestimenti sono già stati completati in entrambi i negozi.

Da tenere presente che sono anni che Apple cerca di aprire uno store fisico in India, ma mancate autorizzazioni e problemi logistici vari hanno sempre ostacolato la cosa. Adesso, finalmente, tutto è stato risolto e la mela può procedere serenamente con l’apertura dei suoi store in terra indiana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.