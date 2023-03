Apple: l'India diventerà un mercato sempre più centrale

Il fatto che Apple intenda focalizzarsi in maniera sempre maggiore sull’India per la produzione dei suoi dispositivi non è assolutamente cosa nuova, ma il nuovo report condiviso da Bloomberg nelle scorse ore chiarisce ulteriormente le intenzioni del gruppo di Cupertino in tal senso. A quanto pare, dunque, nelle strategie di vendita dell’azienda il territorio indiano è destinato a diventare un mercato sempre più centrale.

Apple: l’India diventerà il nodo centrale per le vendite internazionali

Andando più in dettaglio, come parte di questa nuova strategia, l’India diventerà per la prima volta in assoluto il nodo centrale per le vendite internazionali di Apple. L’azienda sta apportando forti cambiamenti al riguardo dopo che Hugues Asseman, il suo vicepresidente responsabile per India, Medio Oriente, Mediterraneo, Europa orientale e Africa, ha lasciato il posto che occupava.

Il nuovo capo del mercato indiano, Ashish Chowdhary, riporterà direttamente a Michael Fenger, responsabile delle vendite dei prodotti Apple.

Le ultime modifiche andranno a influenzare la struttura di gestione di Apple, ma non la maniera in cui l’azienda riporta le vendite regionali nei risultati finanziari. In tali dichiarazioni, la società include l’India come parte della sua categoria Europa, insieme al Medio Oriente e all’Africa.

Da tenere presente che attualmente Apple vende i suoi prodotti in India solo tramite lo store on line e tramite rivenditori terzi ma prevede di aprire dei negozi fisici nel paese entro la fine dell’anno.

Un altro dettaglio che mette ben in risalto la sempre maggiore valenza che il mercato indiano sta assumendo è che, Apple a parte, anche altre aziende hanno deciso di aumentare la loro presenza in tale territorio, come ad esempio Foxconn che ha previsto investimenti per oltre 700 milioni di dollari.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.