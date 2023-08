Apple: stop all'assistenza su X, YouTube e community

Attualmente Apple offre assistenza tecnica tramite vari canali, social media compresi, ma a quanto pare questo scenario è destinato a cambiare a stretto giro. Stando infatti a quanto emerso nel corso delle ultime ore, il colosso di Cupertino ha in programma di smettere di offrire assistenza tecnica diretta su X (Twitter), YouTube e mediante il sito Web ufficiale della Apple Support Community.

Apple smetterà di offrire assistenza tecnica sui social

Andando più in dettaglio, a partire dal giorno 1 ottobre 2023 l’account @AppleSupport su X non fornirà più risposte “umane” agli utenti che inviano messaggi diretti. Coloro che scrivono in maniera diretta all’account otterranno una risposta automatica indicante le altre metodiche disponibili per poter ricevere supporto dal colosso di Cupertino.

Per quel che riguarda YouTube, Apple non fornirà più assistenza tecnica ai clienti nella sezione commenti dei video caricati sul canale di supporto dell’azienda, mentre per la per la Apple Support Community sarà eliminato il ruolo di Community Specialist a pagamento.

Ai dipendenti interessati, l’azienda capitanata da Tim Cook starebbe proponendo di passare a un ruolo di supporto telefonico, ma alcuni non sono in grado di compiere questo passaggio oppure non sono intenzionati a farlo.

Apple non consente ai dipendenti di passare a un altro ruolo di supporto basato sulla chat nell’azienda a meno che non sia necessario dal punto di vista medico, il che avrebbe causato rabbia e frustrazione per alcuni membri del team dei social media.

I dipendenti che accetteranno di compiere il passaggio riceveranno una formazione ad hoc per fornire supporto telefonico, mentre per coloro che si rifiutano sembra che Apple abbia previsto il licenziamento. La transizione dovrebbe essere completata entro novembre.