Apple Studio Display: la webcam migliorerà con gli update

Lo Studio Display è il nuovo monitor che Apple ha presentato nei giorni scorsi e che risulta essere il perfetto completamento per il Mac Studio. Sin da subito, ha saputo attirare in modo particolare l’attenzione degli utenti per le sue caratteristiche di altissimo livello, ma a quanto pare la webcam non è in grado di dare le soddisfazioni auspicate, in quanto la qualità dell’immagine pare essere a dir poco deludente.

Studio Display: la webcam non si comporta come deve, ma Apple risolverà con gli update

Stando infatti a quanto segnalato nelle recensioni di coloro che per primi hanno avuto modo di testare il funzionamento di Studio Display, la qualità della webcam integrata, che è da 12 MP con ultra-grandangolo e inquadratura automatica e che quindi sulla carta dovrebbe garantire performance elevatissime, in realtà è semplicemente orribile, come quella di un vecchio BlackBerry.

Riportiamo di seguito quanto scritto sulla webcam di Studio Display da Joanna Stern del Wall Street Journal.

Puoi capire perché avevo previsto che la webcam di Studio Display sarebbe stata la GOAT. Con una fotocamera da 12 megapixel e il chip A13 Bionic, dovrebbe essere alla pari con la fotocamera frontale di un iPhone 11 Pro Eppure la fotocamera di Apple ha prodotto costantemente immagini sgranate e sbiadite. Mancavano così tanti dettagli in alcuni degli scatti che mi ricordava la fotocamera del mio vecchio BlackBerry. Il lato positivo: nessuno poteva vedere i miei capelli crespi.

Questa, invece, è quanto dichiarato da Nilay Patel di The Verge.

La parte negativa è che non ho idea di cosa stia succedendo con questa webcam. Apple ha una lunga storia di produzione di immagini incredibili con sensori da 12 megapixel e chip della serie A, e per qualche motivo questa cosa sembra terribile. In realtà, sembra terribile in buona luce e decisamente miserabile in condizioni di scarsa illuminazione. L’ho provato collegato a Mac Studio e al mio MacBook Pro con macOS 12.3, e su entrambe le macchine produce un’immagine granulosa e rumorosa praticamente senza dettagli. L’ho provato in FaceTime, in Zoom, in Photo Booth, in QuickTime -, è la stessa triste qualità dell’immagine. Disattivare la funzione Center Stage che ti segue in giro per la stanza non aiuta. Attivare e disattivare la modalità ritratto non aiuta.

Ad ogni modo, pare non ci sia da preoccuparsi, tutto si risolverà. Un portavoce di Apple ha infatti dichiarato che è stato scoperto un problema in base al quale il sistema non si comporta come previsto e che quindi apporterà i dovuti miglioramenti in un aggiornamento software. Il “colosso di Cupertino” non ha però specificato quali saranno i correttivi e non è stata fornita nessuna tempistica riguardo il rilascio degli stessi.