Apple: svelati tutti i nuovi Mac fino al 2026

Nelle scorse ore è stato diffuso online un report con un elenco di presunti identificatori per i futuri modelli di Mac, che dovrebbero essere lanciati entro il 2026. Non viene rivelato nulla di particolarmente sorprendente, sia ben chiaro, ma si tratta comunque di un ulteriore prova che Apple sta lavorando su nuovi modelli di ogni Mac, tra cui MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini, Mac Studio e Mac Pro.

Apple: ecco i nuovi Mac in arrivo fino al prossimo anno

Andando più nello specifico, Apple dovrebbe rilasciare nuovi modelli di MacBook Pro con chip M5, M5 Pro e M5 Max entro la fine dell’anno. Il report suggerisce poi che i modelli aggiornati di Mac mini e iMac con chip M5 potrebbero essere lanciati contemporaneamente.

I prossimi modelli MacBook Air e Mac Studio dovrebbero essere lanciati l’anno prossimo, mentre il nuovo Mac Pro rimane presumibilmente in fase di sviluppo, ma non è del tutto chiaro se verrà rilasciato entro la fine del 2025 o nel 2026.

In merito al design, non sono previsti grandi cambiamenti. Entro la fine del prossimo anno, tuttavia, i modelli MacBook Pro con i chip M6, M6 Pro e M6 Max dovrebbero portare in dote un display OLED e un profilo più sottile.

Per completezza d’informazione, ecco l’elenco completo degli identificatori di Apple e dei Mac associati.