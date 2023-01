Apple taglia la produzione di AirPods, MacBook e Apple Watch

Durante il 2022 da poco terminato, Apple si è ritrovata a dover fare i conti con svariati problemi legati alla realizzazione e alla distribuzione di alcuni suoi dispositivi, in special per il diffondersi del Covid-19 in Cina. La situazione in questione ha inevitabilmente portato a un calo della domanda, il che avrebbe condotto il gruppo di Cupertino a tagliare la produzione di molti dei suoi prodotti.

Apple: taglio di produzione per molti prodotti

Stando a quanto emerso nel corso delle ultime ore, diverse fonti in Cina affermano infatti che Apple ha ridotto gli ordini dei suoi prodotti. Il gruppo di Cupertino avrebbe infatti già avvisato diversi fornitori di diminuire ordini e produzione di componenti per AirPods, MacBook e Apple Watch a causa della domanda più debole nel primo trimestre in corso del 2023.

Uno degli intervistati dichiara quanto segue: Apple ci ha avvisato di ridurre gli ordini per quasi tutte le linee di prodotti dal trimestre conclusosi a dicembre, in parte perché la domanda non è così forte. Per un altro fornitore la riduzione delle componenti lascia dedurre una situazione migliore per iPhone e forse anche per iPad, mentre un altro dirigente di un fornitore sia per la “mela morsicata” che per Samsung ha descritto la situazione come molto caotica.

Va tuttavia tenuto presente il fatto che con il volgere al termine delle spese natalizie, i primi mesi del nuovo anno sono solitamente un periodo debole per l’elettronica di consumo, ma al calo periodico vanno pure a sommarsi le preoccupazioni in merito ad economica, inflazione e tendenze su scala globale.

