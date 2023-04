Apple taglierà alcuni posti di lavoro nei team retail

Secondo le fonti di Bloomberg, Apple eliminerà alcuni posti di lavoro all’interno dei team retail corporate. Il CEO Tim Cook aveva dichiarato due mesi fa che i licenziamenti rappresentano l’ultima risorsa, in quanto l’azienda di Cupertino ha preferito ridurre i costi con altre misure.

Licenziamenti anche per Apple

Le fonti di Bloomberg affermano che i tagli riguarderanno i team “development and preservation”, ovvero i gruppi che si occupano della costruzione e manutenzione degli Apple Store e di altre strutture in tutto il mondo. Non è noto il numero dei dipendenti che verranno licenziati, ma è sicuramente molto piccolo. Sono interessati i dipendenti che lavorano in Europa, Asia e Stati Uniti.

Secondo Insider, Apple cercherà prima di spostare i dipendenti in altri team. Il licenziamento avverrà solo se non accetteranno il nuovo ruolo. La scelta dovrà essere comunicata entro venerdì prossimo. Chi non accetta riceverà una buonuscita pari a quattro mesi di stipendio.

In base ai dati di settembre 2022, Apple ha circa 164.000 dipendenti. A differenza di altre Big Tech, l’azienda di Cupertino non ha incrementato molto la forza lavoro durante la pandemia COVID-19. Ciò ha permesso di tagliare i costi attraverso altre misure, come la riduzione dei viaggi, la sospensione di alcuni progetti e il blocco delle assunzioni.

In seguito alla fine della pandemia e a causa della crisi economica mondiale, Amazon, Meta, Google e Microsoft hanno dovuto tagliare migliaia di posti di lavoro, in quanto i costi derivanti dall’aumento dei dipendenti non sono stati recuperati con l’aumento delle entrate, quindi i profitti sono diminuiti.