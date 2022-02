Tap to Pay di Apple: così iPhone diventa un POS

Si chiama Tap to Pay ed è la funzionalità inedita annunciata dalla mela morsicata per i dispositivi della linea iPhone. Come si può intuire già dal nome, permette di ricevere pagamenti contactless facendo affidamento esclusivamente al modulo NFC dello smartphone. In questo modo, non è necessario passare da POS e altri dispositivi dedicati. Il debutto avverrà in un primo momento solo negli Stati Uniti: negozianti e commercianti localizzati altrove dovranno inevitabilmente aspettare per metterla alla prova.

iPhone accetta pagamenti contactless grazie a Tap to Pay

Ad anticipare l’arrivo della novità un’indiscrezione circolata a fine gennaio, ora confermata. Nel 2020, il gruppo di Cupertino ha acquisito la startup Mobeewave proprio con l’obiettivo di arrivare un giorno a introdurre una tecnologia di questi tipo. L’API necessaria al funzionamento è stata introdotta con la beta 2 del sistema operativo iOS 15.4, appena rilasciata.

Con questa modalità sarà ovviamente possibile accettare pagamenti da Apple Pay, ma anche attraverso altri metodi (compresi Google Pay e Samsung Pay secondo Axios), senza dimenticare le carte di credito e di debito incluse quelle American Express, Discover, Mastercard e Visa. Non servirà alcun hardware aggiuntivo. A tal proposito, è già stata siglata una collaborazione con Stripe ed è in arrivo quella con Shopify.

La compatibilità sarà garantita a partire da iPhone XS (e per tutti i modelli successivi). Nel comunicato di annuncio, la mela morsicata sottolinea come il sistema sia stato sviluppato tenendo in considerazione l’esigenza di tutelare la privacy: ogni transazione è criptata e non sono raccolti dettagli in merito ai prodotti acquistati. Chiudiamo riportando in forma tradotta le parole di Jennifer Bailey, Vice President di Apple Pay e Apple Wallet.