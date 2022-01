iPhone: in futuro accetterà pagamenti contactless

L'iPhone è un dispositivo straordinario e tramite il quale non solo è possibile telefonare, messaggiare e compiere altre operazioni basilari come con qualsiasi altro cellulare, ma anche e soprattutto navigare in Internet, scattare foto e fare una miriade si svariate altre cose, compreso eseguire pagamenti… e ben presto anche riceverli!

iPhone potrebbe accettare i pagamenti contacless, con carta e tramite NFC

Stando infatti ad un recente report di Bloomberg, in un futuro non molto remoto iPhone potrebbe accettare i pagamenti contacless, con carta e tramite NFC, senza hardware aggiuntivo, quindi tramite app per smartphone. Non è ancora chiaro se la funzione verrà integrata nel servizio Apple Pay o se riceverà un trattamento e un branding a parte.

Voci di corridoio suggerisco che Apple possa includere la funzionalità già a partire da iOS 15.4, il cui rilascio della versione Beta non dovrebbe farsi attendere troppo, considerando che da pochissimo è stata resa disponibile la versione stabile di iOS 15.3.

Il tutto viene avvalorato dal fatto che nel 2020 Apple ha comprato la startup Mobeewave, specializzata proprio in tecnologie per i pagamenti contactless. Prima di essere acquistata dal gruppo di Cupertino, Mobeewave aveva lavorato insieme a Samsung a Samsung POS, un sistema di pagamenti contactless per gli smartphone del colosso sudcoreano, inizialmente testato in Canada nel 2019 e ora disponibile in tutto il mondo, che però non ha trovato gran riscontro tra gli esercenti, pur rivelandosi utile per determinate categorie di venditori.

È comunque bene tenere presente che le informazioni in questione non sono state confermate in via ufficiale da Apple, motivo per cui, per quanto interessanti possano apparire, vanno prese con le pinze.