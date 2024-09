Apple: Tim Cook parla del lancio di iPhone 16

Durante una passeggiata tra le strade di New York, Jimmy Fallon, il noto conduttore di The Tonight Show, ha incontrato Tim Cook, il CEO di Apple, per parlare del lancio degli iPhone 16 e della sua passione per l’Apple Store di di Fifth Avenue.

Apple: Tim Cook parla di iPhone 16 e non solo

Fallon, sempre molto ironico, ha sfoggiato gli Apple Vision Pro, accogliendo il CEO del colosso di Cupertino con finta sorpresa mentre ritirava il suo nuovo “melafonino”.

Durante la camminata verso il negozio Apple nell’Upper East Side, Tim Cook ha raccontato di come cerchi sempre di visitare lo store di Fifth Avenue durante i grandi lanci. Fallon ha scherzato sul fatto che Cook viene sempre accolto come una rockstar, ma il CEO ha sottolineando come quel calore sia dovuto principalmente all’amore per il brand più che alla sua persona.

Cook ha altresì avuto modo di discutere sui 27 anni trascorsi all’interno dell’azienda, confessando che non avrebbe mai immaginato di diventare CEO.

La parte maggiormente interessante, però, è stata quando Cook ha accennato alle novità in arrivo con Apple Intelligence. Il CEO ha rivelato che Apple Intelligence sarà disponibile a partire dal prossimo mese e includerà funzionalità innovative come la sintesi automatica delle email e nuovi strumenti creativi come Genmoji e Image Playground.

La chiacchierata si è conclusa in maniera giocosa, con Fallon che ha cercato di indovinare quelle che sono le preferenze di Cook in fatto di senape negli hot dog. Fallon ha poi regalato a Cook alcuni gadget ispirati a New York.