Apple permette di trasferire gli acquisti tra account

Apple ha pubblicato alcune pagine di supporto per spiegare come gli utenti possono migrare gli acquisti da un account all’altro. L’azienda di Cupertino ha elencato i requisiti minimi, descritto la procedura e spiegato le conseguenze dell’operazione. La funzionalità non è disponibile però in Europa, Regno Unito e India.

Come funziona la migrazione

Apple consente di trasferire app, musica e altri contenuti acquistati da un account Apple secondario ad un account Apple principale. Al momento della migrazione, l’account usato per l’accesso ad iCloud e la maggior parte delle funzionalità su iPhone e iPad verrà indicato come account principale, mentre l’account usato solo per file multimediali e acquisti verrà indicato come account secondario.

È necessario accedere ad entrambi gli account. Nessuno dei due account deve essere condiviso con altre persone, quindi l’utente deve uscire dal gruppo In famiglia e disattivare la condivisione degli acquisti. Su entrambi gli account deve essere attivata l’autenticazione in due fattori. Sull’account secondario deve essere speso tutto il credito residuo perché non viene trasferito all’account principale.

Apple ha spiegato cosa succede dopo la migrazione. Tutti i metodi di pagamento associati all’account secondario migrano all’account principale e sostituiscono tutti i metodi di pagamento dell’account principale. Abbonamenti e acquisti di app, musica, film, programmi TV e libri passano all’account principale.

Vengono inoltre trasferiti (e sostituiranno quelli dell’account principale) i dati della libreria musicale, il profilo di personalizzazione, il profilo social, Apple Music Replay nell’app Apple Music, l’elenco In coda nell’app Apple TV e i dati della libreria di podcast nell’app Apple Podcasts.

Non vengono trasferiti i dati di iCloud, i consigli personalizzati di App Store, Apple TV, Apple Books e Apple Podcasts. Non sarà inoltre possibile modificare le recensioni dell’App Store. Dopo la migrazione, l’account secondario non può essere più utilizzato per file multimediali e acquisti.

Gli utenti possono annullare la migrazione, ma tutti i metodi di pagamento verranno rimossi da entrambi gli account e tutti gli abbonamenti, ad eccezione di iCloud+, verranno annullati e scadranno alla prossima data di rinnovo dopo l’annullamento della migrazione. Solo gli acquisti effettuati prima della migrazione torneranno all’account secondario. Gli acquisti effettuati dopo la migrazione continueranno ad essere associati all’account principale.