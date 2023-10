Apple TV 4K 2022 da 64GB in SCONTO su Amazon (-12%)

Se stai cercando di migliorare la tua esperienza di visione e di immergerti in un mondo di intrattenimento senza precedenti, non cercare oltre: l’Apple TV 4K 2022 da 64GB è la risposta.

E ora è il momento perfetto per ottenerla, grazie a uno sconto del 12% su Amazon, che ti permette di portartela a casa per soli 149 euro invece di 169. Scopri come questa piccola scatola nera può trasformare la tua esperienza di intrattenimento.

Apple TV 4K: qualità video eccezionale

La Apple TV 4K 2022 è progettata per portare la qualità video a un livello superiore. Grazie al supporto per Dolby Vision 4K e HDR10+, potrai goderti immagini incredibilmente nitide e dettagliate, con colori vibranti e una gamma dinamica estesa.

L’audio è una parte essenziale dell’esperienza di visione, e l’Apple TV 4K 2022 non ti deluderà. Grazie al supporto per Dolby Atmos, sarai circondato da un suono tridimensionale che ti farà sentire come se fossi nel cuore dell’azione. Che si tratti di esplosioni in un film d’azione o di dialoghi in una serie drammatica, ogni suono sarà chiaro e coinvolgente.

Sotto il cofano, l’Apple TV 4K 2022 è alimentata dal potente chip A15 Bionic, lo stesso chip utilizzato negli iPhone. Questo significa che avrai prestazioni incredibili per lo streaming fluido, i giochi coinvolgenti e la navigazione veloce. Non importa quanto impegnativo sia il tuo utilizzo, questa Apple TV può gestirlo senza problemi.

L’Apple TV 4K 2022 include il Siri Remote, un telecomando di precisione con un clickpad sensibile al tocco. Puoi controllare la tua Apple TV con gesti intuitivi, cercare contenuti con la tua voce tramite Siri e persino controllare la tua casa intelligente. È un modo semplice ed efficace per interagire con la tua TV.

Con questo dispositivo avrai accesso a una vasta gamma di contenuti. Oltre ai film e alle serie Apple Original di Apple TV+, potrai accedere a serie, film e sport dai servizi di streaming più seguiti. Inoltre, potrai esplorare un mondo di intrattenimento con Apple Arcade, Apple Fitness+ e Apple Music, rendendo la tua Apple TV un hub completo per tutte le tue esigenze di intrattenimento.

Non perdere l’opportunità di migliorare la tua esperienza di intrattenimento con l’Apple TV 4K 2022 da 64GB. Approfitta dello sconto del 12% su Amazon e portala a casa per soli 149 euro invece di 169.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.