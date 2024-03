Apple TV+: aumentano gli sforzi per introdurre la pubblicità

Stando a quanto emerso nelle scorse ore, Apple sta intensificando gli sforzi per introdurre la pubblicità sul suo servizio streaming video Apple TV+. La conferma arriva dal crescente numero di assunzioni nel team pubblicitario del gruppo, prima tra tutti quella di Joseph Cady, un dirigente con svariati anni di esperienza in NBCUniversal.

Apple TV+: aumentano le assunzioni nel team pubblicitario

L’implementazione della pubblicità su Apple TV+ rappresenterebbe una mossa strategia di grande rilievo per l’azienda, visto e considerato che consentirebbe di abbassare il prezzo di partenza del servizio e di renderlo pertanto maggiormente competitivo rispetto a Netflix e agli grandi nomi della categoria.

Ci sarebbero, di conseguenza, anche altri vantaggi, come la possibilità di aumentare la base di utenti abbonati al servizio. Da tenere però presente che il colosso di Cupertino non ha mai rilasciato dati ufficiali sugli utenti Apple TV+, ma solo ed esclusivamente il numero di spettatori e le ore di visualizzazione, che sono in costante aumento.

Al momento, il gruppo capitanato da Tim Cook non ha ancora annunciato ufficialmente un piano per Apple TV+ con pubblicità, ma considerando i sempre maggiori sforzi è probabile che maggiori dettagli al riguardo possano arrivare nei prossimi mesi.

L’implementazione di piano con pubblicità è ormai una tendenza in ambito streaming. Infatti, quasi tutti i principali servizi della categoria stanno offrendo piani di questo tipo a prezzi più accessibili di quelli senza annunci.

Da tenere altresì presente che Apple ha recentemente aumentato il prezzo di Apple TV+, che è passato da 4,99 euro a 6,99 euro al mese, mentre il piano annuale è passato da 49,99 euro a 69,99 euro.