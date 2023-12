Apple TV+: spettatori e ore di visualizzazione in aumento

Nonostante sia stato registrato un calo del 10% nel numero di nuovi titoli introdotti quest’anno, Apple TV+, i cui costi sono da poco aumentati, ha segnato un raddoppio delle ore di visione nel 2023 rispetto al 2022.

Apple TV+: spettatori totali e ore di visualizzazione in aumento nel 2023

È esattamente questo ciò che emerge da un recente report di Deadline, il quale va altresì a sottolineare un incremento del 42% degli spettatori totali nel corso dell’anno corrente in oltre 100 paesi sulla piattaforma di streaming video di casa Apple.

Andando più in dettaglio, la piattaforma del colosso di Cupertino ha introdotto 50 nuovi titoli quest’anno rispetto ai 56 dell’anno scorso. Il rallentamento è in buona parte imputabile a una serie di scioperi nell’industria di Hollywood che hanno messo in pausa la realizzazione di numerosi contenuti, ovviamente no soltanto relativamente al versante Apple TV+, ma alla produzione cinematografica in generale.

La riduzione della produzione, però, non ha impedito alla piattaforma della “mela morsicata” di raggiungere nuovi record in altri settori durante il 2023. Infatti, “The Family Plan” ha debuttato come il film più visto di sempre su Apple TV+, “The Morning Show” è la serie più vista con un incremento del 20% di audience nella terza stagione e “Lezioni di chimica” è la serie limitata più popolare sulla piattaforma di Apple fino ad oggi.

Inoltre, come fattori che hanno contribuito a un anno complessivamente di successo per Apple TV+, viene citato il successo precoce di “Monach: Legacy of Monsters”, “Messi in America”, la quarta stagione di “For All Mankind” e la terza di “Slow Horses”.