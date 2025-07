Apple TV+ colleziona ben 81 nomination agli Emmy

Apple TV+ ha collezionato ben 81 nomination agli Emmy.

Scissione, la Serie TV tanto acclamata dalla critica, ha ottenuto 27 nomination per la sua seconda stagione. Tra queste quella come miglior serie drammatica e nove nomination nella categoria dell’interpretazione.

Non manca nemmeno il traguardo della debuttante Serie TV The Studio. Questa ha sbancato con 23 nomination, tra cui quella come miglior serie comedy. Questo titolo, come spiega Apple nel comunicato stampa ufficiale, si è aggiudicata il maggior numero di nomination per una commedia esordiente e per la recitazione.

Jamie Erlicht, Head of Worldwide Video di Apple TV+ ha commentato:

Quest’anno da record segna un traguardo per Apple, e l’impatto che Scissione, The Studio, Shrinking e Slow Horses, in nomination nella categoria Miglior serie, continuano ad avere sulla cultura globale ci riempie particolarmente di orgoglio. Queste nomination sono un riconoscimento alla forte capacità di storytelling, alle interpretazioni straordinarie e alla incredibile maestria di chi ha lavorato a queste produzioni. Siamo profondamente grati alla Television Academy per aver riconosciuto il valore di queste menti creative visionarie.

Apple TV+ e le sue nomination agli Emmy

Di seguito tutte le nomination per la 77a edizione degli Emmy Awards di quest’anno per Apple TV+.

Scissione

Miglior serie drammatica Miglior attore protagonista in una serie drammatica: Adam Scott Miglior attrice protagonista in una serie drammatica: Britt Lower Miglior attore non protagonista in una serie drammatica: Zach Cherry Miglior attore non protagonista in una serie drammatica: Tramell Tillman Miglior attore non protagonista in una serie drammatica: John Turturro Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica: Patricia Arquette Miglior attrice guest star in una serie drammatica: Jane Alexander Miglior attrice guest star in una serie drammatica: Gwendoline Christie Miglior attrice guest star in una serie drammatica: Merritt Wever Miglior regia per una serie drammatica: Jessica Lee Gagné Miglior regia per una serie drammatica: Ben Stiller Migliore sceneggiatura per una serie drammatica: Dan Erickson Miglior scenografia per un programma narrativo contemporaneo (un’ora o più) Miglior composizione musicale per una serie TV (colonna sonora drammatica originale) Miglior casting per una serie drammatica Miglior coreografia per un programma sceneggiato Miglior fotografia per una serie (un’ora) Miglior montaggio video per una serie drammatica (X3) Miglior design dei titoli Miglior supervisione musicale Miglior montaggio audio per una serie comedy o drammatica (un’ora) Miglior missaggio audio per una serie comedy o drammatica (un’ora) Migliori effetti speciali in un singolo episodio Migliore stunt performance

The Studio

Miglior serie comedy Miglior attore protagonista in una serie comedy: Seth Rogen Miglior attore non protagonista in una serie comedy: Ike Barinholtz Miglior attrice non protagonista in una serie comedy: Kathryn Hahn Miglior attrice non protagonista in una serie comedy: Catherine O’Hara Miglior attore guest star in una serie comedy: Bryan Cranston Miglior attore guest star in una serie comedy: Dave Franco Miglior attore guest star in una serie comedy: Ron Howard Miglior attore guest star in una serie comedy: Anthony Mackie Miglior attore guest star in una serie comedy: Martin Scorsese Miglior attrice guest star in una serie comedy: Zoë Kravitz

Miglior regia per una serie comedy: Seth Rogen e Evan Goldberg Migliore sceneggiatura per una serie comedy: Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Heck, Alex Gregory e Frida Perez Miglior scenografia per un programma narrativo (30 minuti) Miglior casting per una serie comedy Miglior fotografia per una serie (30 minuti) Migliori costumi per una serie contemporanea Miglior montaggio video per una serie comedy single-camera Miglior acconciatura per una serie contemporanea Miglior composizione musicale per una serie TV (colonna sonora drammatica originale) Miglior supervisione musicale Miglior montaggio audio per una serie comedy o drammatica (30 minuti) Miglior missaggio audio per una serie comedy o drammatica (30 minuti) e animazione

Shrinking Miglior serie comedy Miglior attore protagonista in una serie comedy: Jason Segel Miglior attore non protagonista in una serie comedy: Harrison Ford Miglior attore non protagonista in una serie comedy: Michael Urie Miglior attrice non protagonista in una serie comedy: Jessica Williams Miglior casting per una serie comedy Miglior missaggio audio per una serie comedy o drammatica (30 minuti) e animazione

Slow Horses Miglior serie drammatica Miglior attore protagonista in una serie drammatica: Gary Oldman Migliore sceneggiatura per una serie drammatica: Will Smith Miglior regia per una serie drammatica: Adam Randall Miglior casting per una serie drammatica

Presunto innocente Miglior attore protagonista in una miniserie, serie antologica o film: Jake Gyllenhaal Miglior attore non protagonista in una miniserie, serie antologica o film: Bill Camp Miglior attore non protagonista in una miniserie, serie antologica o film: Peter Sarsgaard Miglior attrice non protagonista in una miniserie, serie antologica o film: Ruth Negga

Disclaimer Miglior attrice protagonista in una miniserie, serie antologica o film: Cate Blanchett Miglior fotografia per una miniserie, serie antologica o film

Bad Sisters Miglior attrice protagonista in una serie drammatica: Sharon Horgan

Dope Thief

Miglior attore protagonista in una miniserie, serie antologica o film: Brian Tyree Henry

Misteri dal profondo Miglior film per la televisione Miglior montaggio audio per una miniserie, serie antologica, film o speciale

Deaf President Now!

Miglior documentario o speciale non-fiction Miglior regia per un documentario/programma non-fiction: Nyle DiMarco e Davis Guggenheim

Pachinko – La moglie coreana Miglior scenografia per un periodo narrativo o un programma fantasy (un’ora o più) Miglior fotografia per una serie (un’ora)

Your Friends & Neighbors Miglior tema musicale originale di una sigla

Bono: Stories of Surrender Migliori direzione tecnica e riprese per uno speciale

Dark Matter Miglior design dei titoli

Nomination per la Miglior pubblicità “Heartstrings” – Apple AirPods Pro “Flock” – Apple Privacy



Tanti successi

Apple TV+ sta conquistando tanti successi. Al momento è anche in corsa per acquisire i diritti della Formula 1 negli Stati Uniti. Tornando agli Emmy, Zack Van Amburg, Head of Worldwide Video di Apple, ha dichiarato:

Scissione e The Studio hanno superato le nostre aspettative più ottimistiche ottenendo il maggior numero di nomination sia per le serie drammatiche che per le serie comedy, insieme alle fenomenali Shrinking e Slow Horses. Questi programmi sono entrati in profonda sintonia con il pubblico di tutto il mondo, e ringraziamo la Television Academy per aver riconosciuto la qualità dell’offerta creativa che per noi è stato un onore supportare. Le nostre più calorose congratulazioni vanno a tutti i candidati e le candidate di oggi.