Apple TV+ vuole ottenere i diritti streaming della Formula 1

Apple TV+ sarebbe pronta a spendere milioni di dollari per aggiudicarsi i diritti streaming della Formula 1. Una notizia che sta facendo rumore in tutto il mondo benché in Italia questo non sia ancora possibile. Infatti, al momento la diretta esclusiva è affidata a Sky fino al 2027.

Come riportato dai colleghi di Business Insider, questa novità riguarderebbe solo gli utenti degli Stati Uniti. La notizia arriva dopo il grande successo al botteghino del nuovo film “F1“, pellicola dedicata alle corse automobilistiche di Formula 1. Tutto questo successo sta portando l’azienda a investire sullo sport.

“L’azienda tecnologica sembra essere il principale offerente per i diritti statunitensi per la trasmissione delle gare di F1. I diritti sono attualmente detenuti da ESPN, la piattaforma di streaming di Disney“, ha dichiarato Business Insider nell’articolo dedicato a questa novità.

Apple TV+ e Formula 1: una notizia che non fa notizia

Che Apple TV+ sia in trattativa per acquistare i diritti della Formula 1 negli Stati Uniti fa notizia probabilmente solo in una parte del mondo che non è però la diretta interessata, secondo alcuni critici. Quello che li ha portati a pensare ciò è la popolarità reale di questo sport negli USA.

Gli stessi colleghi di Business Insider hanno specificato: “La Formula 1 è tradizionalmente molto popolare al di fuori degli Stati Uniti, ma pressoché sconosciuta in America“. Un certo interesse lo ha portato la serie ormai cult di Netflix, “Drive to Survive“, che entra nel cuore di questo sport seguendo piloti e team da vicino.

Sembra che, secondo quanto dichiarato, ESPN, attualmente detentrice dei diritti della Formula 1, che presto potrebbero andare ad Apple TV+, spendesse circa 85 milioni di dollari l’anno. Nondimeno, al momento, l’emittente avrebbe altri obiettivi per le sue spese.

Non ci resta che aspettare. Apple TV+ potrebbe acquisire i diritti della Formula 1, aggiungendo così questo sport a quelli già disponibili sulla sua piattaforma. Chissà se anche in Italia, tra qualche anno, si troverà faccia a faccia con Sky per contendersi i diritti. Forse anche altri, come Netflix, entreranno in campo a rendere la vita più difficile al colosso della Pay TV.