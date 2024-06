Apple TV+ è gratis per 3 mesi con questa promo: tutto il catalogo a costo zero

Apple TV+ è un servizio sempre più ricco di contenuti, con tanti film e serie TV che fanno parte del catalogo della piattaforma di streaming. Grazie alla nuova promozione lanciata dalla casa di Cupertino, è ora possibile accedere gratis ad Apple TV+ per 3 mesi. L’offerta in questione è molto semplice.

Per tutti gli utenti che acquistando un dispositivo Apple compatibile (o che ne hanno acquistato di recente uno) è possibile sbloccare l’accesso gratuito alla piattaforma, per 3 mesi e senza alcun vincolo, direttamente dall’app del servizio. Chi non può accedere a questa promo, invece, può “ripiegare” sulla prova gratuita di 7 giorni riservata ai nuovi utenti Apple.

Per verificare l’idoneità alla promozione o per attivare la prova gratuita per accedere alla piattaforma è sufficiente premere sul box qui di sotto in modo da accedere subito ad Apple TV+. Ricordiamo, in ogni caso, che il servizio ha un costo di 9,99 euro al mese, senza vincoli di alcun tipo alla fine del periodo gratuito (è possibile disattivare il rinnovo automatico).

3 mesi gratis di Apple TV+: come sfruttare la promo

Per accedere gratis ad Apple TV, sfruttando i 3 mesi gratis garantiti dalla promozione, è necessario acquistare o aver acquistato di recente un dispositivo compatibile.

L’elenco di dispositivi comprende tutti gli iPhone, gli iPad, i Mac e le Apple TV per cui è possibile installare l’ultima versione del sistema operativo. I dispositivi, inoltre, devono essere venduti da Apple o da un rivenditore ufficiale italiano della casa di Cupertino. È necessario, inoltre, che il dispositivo sia nuovo (e non ricondizionato).

Per accedere all’offerta, dopo aver attivato il dispositivo e aver aggiornato il sistema operativo, è sufficiente accedere all’app di Apple TV. In alternativa, per chi non può sfruttare la promozione, c’è la possibilità di attivare la prova gratuita di 7 giorni. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.