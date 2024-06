Apple TV+ è gratis per 3 mesi: scopri come accedere alla promo

Apple TV+ mette a disposizione dei suoi utenti un catalogo sempre più ricco di contenuti, con nuovi film e serie TV di alta qualità che vengono aggiunti ogni mese. Per accedere alla piattaforma di streaming della casa di Cupertino è necessario attivare un abbonamento mensile, disponibile al costo di 9,99 euro al mese.

C’è, però, una promozione da considerare: è possibile accedere gratis ad Apple TV+. Il servizio è disponibile con 3 mesi gratis per tutti gli utenti che acquistando un nuovo iPhone, iPad, Mac oppure una nuova Apple TV. In alternativa, è sempre possibile richiedere la prova gratuita di 7 giorni, utile per recuperare una serie o alcuni dei principali film disponibili sulla piattaforma.

Apple TV+ gratis per 3 mesi: come funziona la promo

La promozione per avere 3 mesi di Apple TV+ gratis è molto semplice: basta acquistare un nuovo prodotto Apple compatibile (rivolgendosi a un rivenditore autorizzato italiano; il prodotto deve essere nuovo e non ricondizionato).

Completata la configurazione del nuovo prodotto, che andrà aggiornato all’ultima versione del sistema operativo, sarà sufficiente accedere all’app di Apple TV per riscattare i 3 mesi gratis di abbonamento, senza alcun vincolo di permanenza.

Chi ha già usufruito di una promozione analoga in precedenza oppure chi non ha intenzione di acquistare un nuovo dispositivo può ugualmente accedere gratis al catalogo della piattaforma, richiedendo la prova gratuita di 7 giorni. I dettagli completi sono disponibili tramite il box qui di sotto.

La prova gratuita di Apple TV+ consente l’accesso a tutto il catalogo di contenuti, senza alcuna limitazione e per tutto il periodo promozionale. Al termine della prova, il servizio si rinnoverà al costo di 9,99 euro al mese, con possibilità di interrompere il rinnovo automatico in qualsiasi momento, per evitare qualsiasi tipo di addebito.