Apple TV+ è la piattaforma con i migliori contenuti su IMDb

Apple TV+ ha debuttato cinque anni fa e nonostante il catalogo dei contenuti non sia vasto tanto quanto quello della concorrenza, da allora i film e le serie TV disponibili sono aumentate di gran lunga e soprattutto hanno vinto svariati premi, incrementando di conseguenza spettatori e ore di visualizzazione. Un recente studio condotto da Self Financial rivela altresì che la piattaforma di streaming video del colosso di Cupertino è quella con i contenuti più votati su IMDb.

Apple TV+: migliori contenuti su IMDb

Andando più in dettaglio, lo studio di Self Financial ha analizzato le valutazioni di IMDb per i contenuti disponibili sulle principali piattaforme di streaming statunitensi, tra cui Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, Hulu, Peacock, HBO Max, Paramount+ e anche Apple TV+.

In fatto di quantità di contenuti, Amazon Prime Video è leader nel segmento con 13.827 film e serie valutati, ovvero oltre il doppio di Netflix che va a piazzarsi al secondo posto. Apple TV+, invece, è il servizio di streaming con il catalogo più ridotto, con soli 271 titoli disponibili, ma qualitativamente migliore.

La piattaforma di streaming di Apple si distingue infatti per la migliore valutazione media dei contenuti, almeno secondo IMDb, con un punteggio di 7,01 su 10. Ted Lasso, serie vincitrice dell’Emmy, è uno dei programmi con il punteggio più alto.

Apple TV+ vince anche in fatto di contenuti migliori per i bambini, il che acquisisce ancora più valore se si considera sempre il fatto che il catalogo risulta essere limitato, mentre Netflix propone serie e i film sportivi e tecnologici con il punteggio più elevato.