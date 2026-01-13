Apple TV gratis fino a 3 mesi: ecco la promo di gennaio 2026

Accedere gratis a tutto il catalogo di Apple TV è possibile. A gennaio 2026 sono disponibili due promo da sfruttare per poter utilizzare il servizio senza pagare, andando, ad esempio, a recuperare una delle tante produzioni originali disponibili in catalogo.

Il primo modo è la prova gratuita di 7 giorni, disponibile per tutti i nuovi utenti che non hanno mai utilizzato il servizio, oltre che per chi crea un nuovo account.

C’è poi la possibilità di sfruttare la promo con 3 mesi gratis, riservata a chi ha acquistato (o ha ricevuto in regalo) un prodotto Apple nel corso degli ultimi 90 giorni. I prodotti compatibili con questa promo sono iPhone, iPad, Mac e Apple TV 4K.

Per verificare la disponibilità di una delle due promozioni è sufficienteraggiungere Apple TV tramite il box qui di sotto. Per la promo dei 3 mesi gratis è necessario aver aggiornato il sistema operativo all’ultima versione disponibile.

Come funziona la promo per avere 3 mesi gratis di Apple TV

Per ottenere 3 mesi gratis di Apple TV è possibile sfruttare la promo dedicata a chi ha acquistato un nuovo prodotto Apple a scelta tra iPhone, iPad, Mac e Apple TV 4K.

I prodotti in questione devono essere stati acquistati in Italia e devono poter essere aggiornati all’ultima versione del sistema operativo per poter garantire l’accesso al bonus dei 3 mesi gratis.

Ci sono 90 giorni di tempo, a partire dalla data di attivazione, per poter riscattare la promo. Per farlo basta accedere all’app Apple TV con il proprio account e verificare la disponibilità della promo.

In alcuni casi, ad esempio per chi ha già usufruito in passato di una promo analoga, i 3 mesi gratis di abbonamento potrebbero non essere disponibili. Per verificare la disponibilità dell’offerta basta premere sul box qui di sotto.