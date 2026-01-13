 Apple TV gratis fino a 3 mesi: ecco la promo di gennaio 2026
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Apple TV gratis fino a 3 mesi: ecco la promo di gennaio 2026

Ecco come ottenere fino a 3 mesi gratis di Apple TV grazie alla promozione in corso a gennaio 2026 e accedere così a tutto il catalogo senza pagare.
Apple TV gratis fino a 3 mesi: ecco la promo di gennaio 2026
Entertainment TV Film e Serie TV
Ecco come ottenere fino a 3 mesi gratis di Apple TV grazie alla promozione in corso a gennaio 2026 e accedere così a tutto il catalogo senza pagare.

Accedere gratis a tutto il catalogo di Apple TV è possibile. A gennaio 2026 sono disponibili due promo da sfruttare per poter utilizzare il servizio senza pagare, andando, ad esempio, a recuperare una delle tante produzioni originali disponibili in catalogo.

Il primo modo è la prova gratuita di 7 giorni, disponibile per tutti i nuovi utenti che non hanno mai utilizzato il servizio, oltre che per chi crea un nuovo account.

C’è poi la possibilità di sfruttare la promo con 3 mesi gratis, riservata a chi ha acquistato (o ha ricevuto in regalo) un prodotto Apple nel corso degli ultimi 90 giorni. I prodotti compatibili con questa promo sono iPhone, iPad, Mac e Apple TV 4K.

Per verificare la disponibilità di una delle due promozioni è sufficienteraggiungere Apple TV tramite il box qui di sotto. Per la promo dei 3 mesi gratis è necessario aver aggiornato il sistema operativo all’ultima versione disponibile.

Accedi qui ad Apple TV

Come funziona la promo per avere 3 mesi gratis di Apple TV

Per ottenere 3 mesi gratis di Apple TV è possibile sfruttare la promo dedicata a chi ha acquistato un nuovo prodotto Apple a scelta tra iPhone, iPad, Mac e Apple TV 4K.

I prodotti in questione devono essere stati acquistati in Italia e devono poter essere aggiornati all’ultima versione del sistema operativo per poter garantire l’accesso al bonus dei 3 mesi gratis.

Ci sono 90 giorni di tempo, a partire dalla data di attivazione, per poter riscattare la promo. Per farlo basta accedere all’app Apple TV con il proprio account e verificare la disponibilità della promo.

In alcuni casi, ad esempio per chi ha già usufruito in passato di una promo analoga, i 3 mesi gratis di abbonamento potrebbero non essere disponibili. Per verificare la disponibilità dell’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Accedi qui ad Apple TV

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 gen 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

HBO Max in Italia: via allo streaming, ma quale futuro?

HBO Max in Italia: via allo streaming, ma quale futuro?
Dal dischetto di Pavlovic al caso Cloudflare: povero calcio

Dal dischetto di Pavlovic al caso Cloudflare: povero calcio
Tutta Apple TV+ con le novità di gennaio gratis 7 giorni poi solo 9,99€

Tutta Apple TV+ con le novità di gennaio gratis 7 giorni poi solo 9,99€
Promo NOWTv: solo 4,99€ al mese per tutte le novità e le serie TV in prima visione

Promo NOWTv: solo 4,99€ al mese per tutte le novità e le serie TV in prima visione
HBO Max in Italia: via allo streaming, ma quale futuro?

HBO Max in Italia: via allo streaming, ma quale futuro?
Dal dischetto di Pavlovic al caso Cloudflare: povero calcio

Dal dischetto di Pavlovic al caso Cloudflare: povero calcio
Tutta Apple TV+ con le novità di gennaio gratis 7 giorni poi solo 9,99€

Tutta Apple TV+ con le novità di gennaio gratis 7 giorni poi solo 9,99€
Promo NOWTv: solo 4,99€ al mese per tutte le novità e le serie TV in prima visione

Promo NOWTv: solo 4,99€ al mese per tutte le novità e le serie TV in prima visione
Davide Raia
Pubblicato il
13 gen 2026
Link copiato negli appunti