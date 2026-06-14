 In vacanza all'estero? Ecco come vedere i Mondiali 2026 (con commento in italiano)
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In vacanza all'estero? Ecco come vedere i Mondiali 2026 (con commento in italiano)

Per seguire i Mondiali 2026 in streaming dall'estero è possibile adottare un trucco: basta una VPN per vedere le partite con commento italiano.
In vacanza all'estero? Ecco come vedere i Mondiali 2026 (con commento in italiano)
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Per seguire i Mondiali 2026 in streaming dall'estero è possibile adottare un trucco: basta una VPN per vedere le partite con commento italiano.
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I Mondiali 2026 sono iniziati, con la fase a gironi che vedrà tutte le squadre impegnate a scendere in campo per tentare la qualificazione agli ottavi di finale. Anche se non c’è l’Italia, tanti appassionati intendono seguire la competizione. Per chi si trova in vacanza all’estero, vedere le partite dei Mondiali con commento italiano è possibile.

Basta usare una VPN e selezionare un server italiano. La migliore opzione su cui puntare in questo momento è NordVPN, servizio che garantisce un accesso a Internet senza limitazioni su base geografica. In questo modo è possibile seguire la diretta delle partite tramite Rai Play oppure, per chi ha un abbonamento, tramite DAZN.

Con l’offerta in corso, la VPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 4 mesi extra, per un totale di 28 mesi di utilizzo, e con 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.

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Mondiali 2026 dall’estero: come vederli

Per seguire i Mondiali 2026 dall’estero è possibile affidarsi all’emittente locale (la competizione viene trasmessa praticamente in tutto il mondo).

Per le partite con commento italiano, invece, servirà una VPN, andando poi a scegliere un server italiano. Come detto in apertura, la scelta migliore è NordVPN, ora disponibile in sconto a 3,37 euro al mese.

La procedura da seguire è la seguente: bisogna installare l’app del servizio sul proprio dispositivo e scegliere un server italiano per avviare la connessione.

A questo punto è sufficiente raggiungere Rai Play oppure DAZN per seguire il Mondiale con tutte le partite trasmesse (su Rai Play viene trasmessa una partita al giorno mentre tutta la copertura della competizione è affidata a DAZN).

Per attivare la VPN basta seguire il link qui di sotto.

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Pubblicato il 14 giu 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
14 giu 2026
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