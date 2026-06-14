F1, GP Barcellona: a che ora si corre la gara e dove vederla

Domenica 14 giugno il Mondiale di Formula 1 ha in calendario il Gran Premio di Barcellona. La partenza è fissata alle ore 15, con la diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

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Occasione Ferrari

A Barcellona la Ferrari ha introdotto un nuovo pacchetto di aggiornamenti che ha assicurato alla monoposto un recupero importante sui rivali della Mercedes, come testimonia il secondo posto di Lewis Hamilton nelle qualifiche del sabato a pochi millesimi di distanza dal poleman George Russell. Il britannico della Scuderia è un serio candidato alla vittoria, ma è consapevole che dovrà compiere una gara perfetta se vorrà assicurarsi la prima posizione davanti non solo a Russell ma anche all’italiano Kimi Antonelli, fin qui autentico dominatore della stagione.

Partirà invece soltanto decimo Charles Leclerc, ieri finito a muro durante il primo tentativo della Q3. Il monegasco non sta attraversando un momento facile, ma ha dalla sua il talento e (finalmente) una monoposto per sovvertire i pronostici.

Come da tradizione, la telecronaca è affidata a Carlo Vanzini, che al suo fianco avrà Marc Gené e Roberto Chinchero. Per le analisi tecniche Sky fa affidamento sulla squadra composta da Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e il presentatore Davide Camicioli.

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