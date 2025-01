Apple TV+: le serie in uscita a gennaio 2025 da non perdere

Gennaio 2025 può essere il mese perfetto per attivare il tuo abbonamento Apple TV+. Il calendario delle uscite del primo mese dell’anno è davvero molto interessante e include produzioni che non dovresti assolutamente perderti. Andiamo a vederle insieme.

Apple TV+: le serie più interessanti di gennaio 2025

Il nuovo anno di Apple TV+ si apre con il ritorno tanto atteso di Scissione, con la seconda stagione, e di Mythic Quest, giunta invece alla quarta. Consapevole di questo potere la piattaforma aveva predisposto un weekend gratuito il 4-5 gennaio per iniziare a saggiare un catalogo che si appresta a diventare ricchissimo.

Comunque, dal 17 gennaio potrai guardare in streaming la seconda stagione di Scissione, o Severance, la serie di successo creata da Dan Erickson che parla di una società capace di scindere la mente dei suoi dipendenti per separare la vita lavorativa da quella personale.

Il 22 gennaio arriva invece il debutto di Prime Target, un thriller creato da Steve Thompson che racconta la storia di Edward Brooks, un giovane laureato in matematica che è vicino a compiere una straordinaria scoperta: la chiave per avere in mano tutti i computer del mondo.

Abbiamo già detto poi della quarta stagione di Mythic Quest, la workplace comedy ambientata nell’affascinante universo dei produttori di videogiochi. Sarà disponibile dal 29 gennaio.

Insomma, ce ne sarà subito per tutti i gusti: ora è l’occasione perfetta per attivare o riattivare il tuo abbonamento Apple TV+. Se non l’hai mai fatto, avrai una settimana di prova gratuita.